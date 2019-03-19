Geri dönüşün mimarı Feghouli!

Süper Lig’in 26. haftasında 2-0 geri düştüğü Bursaspor müsabakasını 3-2 kazanan Galatasaray, bu sezon yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor. Aslan 2018-2019 sezonunda geri düştüğü maçlarda 16 puan elde etti. Ligde ilk golü yediği 8 müsabakada geri dönüşe imza atan Sarı-Kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4’er galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, ilk golü yediği maçlarda Ankaragücü, Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor’u mağlup etti. Terim’in öğrencileri, ligin ilk yarısındaki Bursaspor maçının yanı sıra Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarından ise birer puan çıkardı.

Gollere Feghouli etkisi

Aslan’ın bu sezon geri düşmesine rağmen puan aldığı karşılaşmalarda Sofiane Feghouli’nin etkisi dikkati çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ilk golü yediği söz konusu 8 müsabakada rakip fileleri toplamda 18 kez havalandırdı. Galatasaray’ın Cezayirli orta saha oyuncusu Feghouli, bu karşılaşmalarda 6 kez ile en çok gol bulan isim oldu.

Her şeye rağmen Eren

Feghouli’yi 4 golle devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok izledi. Galatasaray’ın geri döndüğü mücadelelerde Onyekuru ve Belhanda ikişer, Ndiaye, Diagne ve devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz de birer gol buldu. Cim Bom’un bir golü de rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.

Geçen sezon olduğu gibi

Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştığı geçen sezonki gibi bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Aslan, geçen sezon iyi başladığı ligde 14. haftada liderliği Başakşehir’e kaptırdı. Mücadelesini bırakmayan Galatasaray, geriden takip ettiği rakibini 23. haftada geçti. Sezon sonuna kadar liderliği sadece 1 kez bırakan Fatih Terim’in öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sezon da Başakşehir’in en yakın takipçisi olan Galatasaray, puan kayıplarına rağmen mücadelesini sürdürüyor.

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