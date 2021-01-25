Gereksiz hormon kullanımı cinsel yönelimi değiştirebilir!

Ülkemizde özellikle erkekler; spor salonlarında arkadaş önerisiyle alınan illegal hormon ilaçlarını kas kütlesini arttırmak ve hızlı bir şekilde forma girmek için maalesef kullanmaktadır. Bu testosteron ve vücuda testosteron salgılatan preparatların kontrolsüz alınması bünyemiz için ciddi sonuçlar doğurur.

Endojen (vücudun kendi ürettiği) testosteron hormonları ile eksojen (dışarıdan vücuda alınan) testosteron hormonlarının yarılanma ömürleri farklı olması sebebiyle tüm cinsel ve hormonal aktiviteyi değişebilir.

Vücudun testosteron üretimini ele alırsak; hipotalamo-hipofizo-testiküler aks dediğimiz, kafatasında yer alan merkezi hormon salgılayan organlar tarafından kontrol edilen bir mekanizma vardır. Bu mekanizma testosteronun yararlı etkilerinden ziyade zararlı etkilerinden korumak için gerektiğinde testislere uyarı göndererek testosteron üretimini azaltır veya arttırır. Bu sayede gerek testosteron fazlalığının zararlı etkisi gerek azlığının sebep olduğu istenmeyen durumlardan bünyemiz korunur. Herhangi bir hormonal bozukluğu olmayan bir bireyin testosteron seviyesi normal durumdadır. Sırf kas kütlesini arttırmak için takviye aldığı hormon ilacı vücutta aniden testosteron miktarını yükseltir. Bu yükselmeye tepki olarak yukarıda bahsettiğimiz kontrol mekanizması testislere uyarı göndererek endojen testosteron salgılanmasını durdurur. Ardından dışarıdan alınan hormon preparatlarının bünyedeki yarılanma ömürleri kısa olduğundan birkaç haftada ani bir testosteron düşüklüğü gelişir. Bu dış genital organlarda, saçlarda, dişlerde ve diğer çoğu organda hızlı bir yıkıma sebep verir. Bu ani testosteron düşüşü vücuttaki östrojen-testosteron dengesini bozacağı için östrojenin baskın hormon konumuna geçer ve altta yatan ek bir psikolojik durumda cinsel yönelimi dahi değiştirebilir. Bunun dışında biliyoruz ki testosteron fazlalığı prostat kanseri oluşmasında birincil mekanizmadır. Ailesinde kanser genetiği bulunan bireylerde bu dengenin ani değişimleri prostat ve meme kanseri oluşumunu tetikleyebilir.

Bu nedenle hormonal bir bozukluğu olmayan bireylerin spor için kesinlikle takviye hormon almamaları gerekir. Hormonal bozukluğu olan bireyler üroloji ve endokrinoloji doktorlarıyla temas halinde kalıp önerilen dozlarda ve sıkı kontroller altında bu tarz ilaçları kullanmalıdır.