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Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti

Almanya ve Bayern Münih'in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ağustos 2021, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te sayısız başarıya imza atan dünya futbolu efsanesi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bayern, Gerd Müller olmadan bugün hepimizin sevdiği bu kulüp olamazdı. Adı ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Bayern formasıyla 607 resmi maça çıkan ve 566 gol kaydeden Müller, aynı zamanda 365 golle Bundesliga tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu da elinde bulunduruyor. Efsane golcü, Almanya Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 68 gol kaydetme başarısı göstermişti.

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