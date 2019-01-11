Gerçek Tsubasa Kazuyoshi Miura, 51 yaşında sözleşme uzattı!

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu unvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura'nın yeşil sahalara veda etme niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Önümüzdeki ay 52 yaşına basacak olan santrfor, Japonya ikinci ligi takımlarından Yokohama FC ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Miura, "Her zaman kalbimle oynayacağım ve bir futbolcu olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde 34'üncü sezonuna girecek olan Japon forvet, ülkesinin dünyaca ünlü animesi Tsubasa'ya da ilham kaynağı olmuştu. Miura, Vissel Kobe'de oynadığı sırada İlhan Mansız'la birlikte forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler