Gerçek Kagawa geri döndü

Beşiktaşlı futbolcu Shinji Kagawa’nın uzun bir aranın ardından Japonya Milli Takımı’na çağrılması ülkesinde büyük sevinçle karşılandı. Milli takım kafilesine katılmak üzere gittiği Narita Havaalanı’nda yüzlerce futbolsever tarafından karşılanan yıldız futbolcu, antrenmanlarda da taraftarların bütün ilgisini üzerine topladı.

Japonya’nın idmanları Kagawa sayesinde büyük coşku içinde geçerken, taraftarlar uzun bir aranın ardından geri dönen ülkenin en önemli futbol yıldızını görmek üzere izdiham yarattı. Siyah-beyazlı oyuncu da bu ilgiye cevap vererek bol bol imza dağıttı.

Havası çok pozitif

Japon basını, Shinji Kagawa’nın idmanlardaki görüntüsünü analiz etti. Futbolcunun son derece pozitif bir hava içerisinde kafileye katıldığı belirtilerek, antrenmanlarda yüzünün hep güldüğüne dikkat çektiler. Anrenmanlarda her hareketi basın mensuplarınca kayıt altına alınan Kagawa’nın, attığı gollerde idmanı izleyenler arasında büyük coşku yaşandığı ifade edildi. Borussia Dortmund’da mahrum kaldığı aktif futbola Beşiktaş formasıyla yeniden dönen Japon yıldıza, siyah-beyazlılara gitmenin yaradığı yorumları yapıldı.

(Milliyet)