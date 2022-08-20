Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Gerard Pique, özel hayatıyla bir kez daha gündemde.

Uzun yıllar ünlü şarkıcı Shakira ile birliktelik yaşayan Pique'nin, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Shakira, yıldız futbolcu Pique ile yollarını ayırmıştı.

1987 doğumlu savunmacının, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı.

Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu iddia edildi.

İspanya Milli Takımı'nda da başarıyla forma giyen 2000 doğumlu Ferran Torres, Katalan devine Manchester City'den transfer olmuştu.