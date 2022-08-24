Manchester United'ın Tunuslu genç oyuncusu Hannibal Mejbri'nin talipleri artıyor.

Manchester United'ın A takımında şans bulamayan Hannibal Mejbri için İngiltere'den West Bromwich ve Birmingham kiralama formülüyle devrede. Ancak bir teklif de İspanya'dan var.

Gerard Pique'nin kulübü, Hannibal Mejbri'nin peşinde

L'Equipe gazetesinin haberine göre, İspanya 2. Lig'de mücadele eden FC Andorra, Hannibal Mejbri'yi kadrosuna katmak isteyen bir başka kulüp.

Andorra takımı olmasına rağmen İspanya'da mücadele eden kulüp, 2018 yılının sonunda Gerard Pique tarafından satın alınmıştı.

Hannibal Mejbri'yi kiralamak isteyen FC Andorra, oyuncunun 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun da sahibi olacak. Fransız basınına göre FC Andorra bu sezon La Liga'ya yükselirse oyuncunun opsiyonu zorunlu olacak.

Hannibal Mejbri kimdir?

Tunuslu Hannibal Mejbri, 2003'te Fransa'da doğdu.

19 yaşındaki futbolcu kariyerine Paris FC altyapısında başladı ve 2018'de Monaco altyapısına transfer oldu. Burada bir yıl geçirdikten sonra oyuncu Manchester United akademisine katıldı ve İngiliz devi bu transfer için Monaco'ya 10 milyon euro'luk bonservis ödedi.

On numara pozisyonunda görev yapan futbolcu, Premier Lig 2'de 35 maçta 5 gol ve 14 asistlik performans ortaya koydu.

1.84 boyundaki oyuncu Tunus Milli Takımı formasını da şu ana kadar 16 kez sırtına geçirdi. Genç futbolcu Premier Lig'de ise toplam 3 maça çıktı.

(NTV Spor)