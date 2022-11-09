İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Osasuna deplasmanına konuk oldu. 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesindeki son hafta maçında Katalan devi zor da olsa kazandı. Ancak maça Gerard Pique damgasını vurdu!

Dünya Kupası öncesi son maç

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sürpriz bir şekilde futbolu bırakma kararı aldığını duyuran Pique, Dünya Kupası öncesindeki son maç olan Osasuna karşılaşmasının son bölümünde oyuna girip, futbola veda edecekti. Fakat mücadelede yaşananlarla plan tutmadı.

Lewandowski kızardı!

Karşılaşmaya Osasuna hızlı başladı. Ev sahibi ekip 6'da David Garcia ile öne geçti. 11'de sarı kart gören Robert Lewandowski 31. dakikada ikinci sarısını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı, Barça 10 kişi kaldı.

Gil Manzano affetmedi

Devreyi 1-0 geride ve 10 kişi kapatan Barcelona'da ilk yarının son düdüğün ardından kaptan Pique saha ortasındaki hakem ekibinin yanına giderek şiddetli itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Gil Manzano da itirazlardan dolayı 35 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Tecrübeli oyuncu böylece kariyerinin son maçında oyuna girme şansını kaybetti, uzun yıllar unutulmayacak bir vedaya imza attı.

Barça lider tamamladı

İkinci yarıda ise işler değişti. 48'de Pedri ile golü bulan Barcelona'da 85'te de Raphinha sahneye çıktı ve Katalan devine zorlu karşılaşmada 2-1'lik zaferi getirdi. Bu sonuçla puanını 34 yapan Barça, Dünya Kupası arasına ezeli rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde lider girdi. Osasuna ise 23 puanda kaldı.