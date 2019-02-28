Gerard Pique: "VAR yerine tutukluları yazın!"

Barcelona'nın 32 yaşındaki stoperi Gerard Pique, son açıklamasında İspanyol medyasına sert sözlerle yüklendi. Başarılı savunmacı, basının VAR kararları yerine siyasi tutuklulara odaklanması gerektiğini ifade etti.

28 Şubat 2019, Perşembe 16:52
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Gerard Pique: 'VAR yerine tutukluları yazın!'

Barcelona'nın 32 yaşındaki stoperi Gerard Pique, Real Madrid'i Kral Kupası yarı finalinde 3-0 yendikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, İspanyol medyasını sert sözlerle eleştirirken basının VAR kararları yerine siyasi tutuklulara odaklanması gerektiğini söyleyerek gündem yarattı.

Pique, 2017 yılında gerçekleştirilen Katalonya Bağımsızlık Referandumu'nu kastederek "Bu, son derece adaletsiz bir durum ve insanlar neler olduğunu merak ediyor. İspanya, böylesine önemli meseleler üzerine konsantre olursa daha iyi eder." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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