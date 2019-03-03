La Liga'nın 26. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 1-0 yenerken maçın en çok konuşulan olaylarından biri de Gerard Pique'nin Real tribünlerine yaptığı hareketti.

İlk yarı bittikten sonra ev sahibi ekibin taraftarlarına doğru "Çok konuşuyorsunuz." şeklinde bir el hareketi yapan 32 yaşındaki başarılı stoper, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu hareketle hakemler ve VAR hakkında çok konuştuklarını ama bazen kararların onların lehine çıktığını ima etmek istemiştim. Böylesi maçların tansiyonu yüksek oluyor ve bu da normal bir hareketti. Bundan ötürü pişman değilim çünkü o an hissettiğim şeyi dışarı vurdum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler