Georgios Bartzokas: Zorlu bir maç olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maç öncesi Olympiacos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, açıklamalarda bulundu.

Sezon içinde çok daha iyi duruma gelen Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Bartzokas, "Fenerbahçe zaten yetenekli bir takımdı ama Guduric'in eklenmesiyle daha da yetenekli bir hale geldi. Vesely, sakatlığından tamamen kurtulduktan bu yana daha güçlüler çünkü Vesely, onların oyununda kilit rolde yer alıyor. Boyalı alan sayıları oldukça fazla. O nedenle çemberi iyi savunmalıyız. Aynı zamanda dış savunmayı da iyi yapmalıyız çünkü De Colo, Guduric ve Melih Mahmutoğlu gibi iyi şutörlere sahipler. Zorlu bir maç olacak. Kazanmak adına odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.