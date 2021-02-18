Georgios Bartzokas: Efes maçı oyuncularım adına bir şans

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiacos'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Olympiacos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, açıklamalarda bulundu.

Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Bartzokas, "Oyuncularımızın; tecrübeli, dengeli ve yetenekli en iyi EuroLeague takımlarından birine karşı değerlerini göstermeleri adına bir şans. Hem pota altında hem kısalar anlamında çok güçlü bir takımlar ve son zamanlarda çok iyi oynuyorlar. Sürekli bahane üretemeyiz. Tüm takımların eksikleri olduğu kesin. Ama Papanikolaou, bizim için çok önemli bir kayıp ve bir süredir bizimle değil. Onun boşluğunu takım içinden kapatmamız gerekiyor. Harrison, bu pozisyonda oynayabilecek oyunculardan biriydi. 3 guard ile oynamak veya Vezenkov'u 3 numara kullanmak gibi bazı numaralar yapmamız gerekiyor" dedi.