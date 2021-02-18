Georgios Bartzokas: Anadolu Efes maçı kazanmayı hak etti

THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında Anadolu Efes’e konuk olan Olympiakos, sahadan 76-53 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes’in galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Bartzokas, maça iyi başladıklarını anlatarak, "Galibiyetten dolayı Anadolu Efes’i kutlarım. İkinci çeyrekten başlayarak rakibimiz iyi oynadı ve hem skorda hem de tempoda öne geçtiler. Kalan üç çeyrekte de dengeyi kuramadık. Rakibimiz iyi şutlar kullandı. Anadolu Efes maçı kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.