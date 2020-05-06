Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodríguez ,Instagram hesabında "Nuevo Futuro Vakfı'na 20 bin maske bağışlamak için Bella + Canvas ile ortaklık kurdum. Mükemmel çalışmaları ve bağlılıkları için hayran olduğum büyük ailelere duyrulur" dedi.

Rodriguez açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Maske takmak, hepimizi Covid-19'un yayılmasından korumak için temel bir eylemdir. Bizler bu hastalıktan etkilenen insan sayısını azaltabilir ve dünyayı kendimizi kapsayan kadar basit bir hareketle kurtarabiliriz. Lütfen bu mesajı yaymaya devam edin. Birlikte anlatacağız."

Nuevo Futuro'dan katkıları için Georgina Rodríguez'e teşekkür ettiler ve "Georgina ve ailesine her zaman bizi aradığın için teşekkür ederim. Uzun zamandır beklenen bu sokağa dönüşü tüm küçüklerimiz ve çalışanlarımız için maske bağışıyla güvende tutmamıza yardımcı olduğun için." ifadelerini kullandılar.

Tepkileri topladı

Maske dağıtımı ile alkışları toplayan Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, tepki çeken bir kareye de imza attı. Corona virüs zamanı dışarısının tehlikeli olduğunu bile bile çocuklarıyla birlikte ekran karşısına çıkınca kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.