Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Attığı muhteşem gol ile dikkatleri üzerine çeken Georges-Kevin N'Koudou, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Antrenmanda bitiricilik çalıştığını belirten başarılı oyuncu, "Bu akşam kazanmalıydık, Antalyaspor'a talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Antrenmanda daha fazla bitiricilik çalışıyorum. Bu akşam da Elhamdülillah sonucunu aldım. İnşallah böyle devam eder.'' dedi.

Kazanarak devam etmek istediklerini belirten N'Koudou, ''Maç maç devam etmeliyiz. Karantinada kaldık, evde kaldık, bu süreçte güçlü kalmak kolay olmuyor. Önümüze bakacağız ve kazanarak devam edeceğiz." diye konuştu.