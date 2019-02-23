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George ve Westbrook’tan Jazz potasına 88 sayı

NBA’de Russell Westbrook ve Paul George’un toplam 88 sayı ürettiği maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz’ı 148-147 mağlup etti.

23 Şubat 2019, Cumartesi 10:36
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George ve Westbrook’tan Jazz potasına 88 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) uzatmaya giden maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Utah Jazz’ı 148-147 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Utah Jazz’ı ağırlayan Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncuları Russell Westbrook ve Paul George’un etkili performanslarıyla maçı 148-147 kazandı.

Bu sezon 38. galibiyetini alan ev sahibi ekipte, Westbrook 43 sayı, 15 ribaunt, 8 asistlik, George da 45 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Donovan Mitchell’in 38 sayı ürettiği konuk takımda, Rudy Gobert 26 sayı, 16 ribaunt, Derrick Favors 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Washington Wizards: 123-110

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 126-111

Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-110

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 120-117

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 122-125

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 104-115

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 106-112

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 104-114

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 148-147

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