George Becali: 'Kadın futbolu Satanistliktir'

Steaua Bükreş'in başkanı George Becali, yaptığı olay açıklamalarla gündem yaratmaya devam ediyor. Politikacı ve aynı zamanda iş adamı olan 60 yaşındaki Becali, daha önce yaptığı homofobik ve ırkçı yorumlarla büyük tepki çekerken bu defa da kadın futbolcuları hedef aldı.

Becali, basına yaptığı açıklamada "Eğer beni bir kadın futbol takımı kurmaya zorlasalardı futboldan çekilirdim. Tanrı'nın isteklerine nasıl karşı gelirsiniz? Ben, doğaya karşı çıkamam. Bunlar, Sanatizm ile örtüşen fikirler." ifadelerini kullandı.

"KADINLAR ERKEĞİNİN YANINDA OLMALI"

Bükreş Kulübü'nün patronu, kadınların büyük tepkisini çekecek skandal açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Kadınlar, hentbol ya da basketbol oynayabilir. Bunlar hoş sporlar. Kadınlar, Tanrı tarafından erkeklerin yanında olmak için yaratılmıştır. Kadınlar, erkeği çekmek içindir.

Eğer biz tersini yaparsak Tanrı'ya aldırış etmemiş oluruz. Bu şekilde kadınları da deforme ederiz. Boks ve futbol, kadınları deforme eden sporlardır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler