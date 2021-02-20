Genoa Stadı, sahip olduğu konum bakımından İtalya'nın öne çıkana şehirlerinden biri olan Cenova'da yer almaktadır. Stadın temelleri ilk olarak 1909 yılında atılmıştır. 22 Ocak 1911 tarihinde ise ilk olarak futbol müsabakalarına açık hale gelmiştir. Tarihi bakımdan oldukça uzun bir geçmişe sahip olan Genoa Stadı için 1989 yılında yenileme çalışmaları yapıldı. Çim zemine sahip olan Stat, inşa edildiği ilk yıllarda Stadio Marassi ismini almıştır. Ancak daha sonraki yıllarda ismi değişmiştir.

Genoa Stadı'nın adı nedir?

İtalya'nın önde gelen spor kulüplerinden biri olarak varlık gösteren Genoa CFC Sampdoria takımı Genoa Stadının ev sahipliğini yaptığı stadyumun günümüzdeki adı Luigi Ferraris Stadyumudur. Bu Stat 1 Ocak 1933'te Genoa'nın eski kaptanı ve aynı zamanda da İtalya'nın I. Dünya Savaşı kahramanlarından biri olan Luigi Ferraris 'in adını almıştır.

Genoa Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Sahip olduğu boyutları 105 x 68 metre olan Luigi Ferraris Stadyumu toplamda 36,743 kişi kapasiteli olup oynan maçları 36,743 kişinin rahatlıkla izleme olanağı bulabileceği bir ortam barındırmaktadır. Sahip olduğu kapasite bakımından önemli bir stat olma özelliği taşımaktadır.

İtalya'nın spor kulüplerinden biri olan Genoa CFC Sampdoria futbol takımı, iç saha maçlarını Luigi Ferraris Stadyumunda oynamaktadır. Genoa kriket ve aynı zamanda futbol kulübü olan Genoa CFC, 1893 yılında kurulmuş olup Serie A kulübüdür. Bu kulübün saha içi oynadığı maçları izlemek isteyen taraftarlar Luigi Ferraris Stadyumunda ağırlanmaktadır.