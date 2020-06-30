Genoa - Juventus (CANLI İZLE)

Serie A'nın 29. haftasında lider Juventus, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Genoa'ya konuk oluyor. Son 5 maçta 15 puan toplayan Maurizio Sarri'nin ekibi, Genoa engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 2 maçtır kazanamayan ev sahibi ekip ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde. Luigi Ferraris'de oynanan mücadeleyi Gianpaolo Calvarese yönetiyor. beIN SPORTS HD 3'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Juve'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Genoa - Juventus ilk 11'ler:

Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Behrami, Schone, Sturaro; Pinamonti, Favilli

Juventus: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo