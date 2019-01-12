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Gennaro Gattuso'dan Gonzalo Higuain hakkındaki transfer iddialarına cevap!

Milan'ın Arjantinli santrforu Gonzalo Higuain'in adı bir süredir Premier Lig devi Chelsea'yle birlikte anılıyordu. Milan'ın hocası Gennaro Gattuso'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 14:24
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Gennaro Gattuso'dan Gonzalo Higuain hakkındaki transfer iddialarına cevap!

Milan'ın Arjantinli santrforu Gonzalo Higuain'in ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tutacağı iddia ediliyordu.

Juventus'tan geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Arjantinli santrforla ilgili olarak Milano kulübünün teknik patronu Gennaro Gattuso'dan açıklama geldi.

Gattuso, düzenlediği basın toplantısında golcü futbolcuyla ilgili soruya "Higuain, kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Umuyorum ki mümkün olan en uzun süre boyunca bizimle kalır. Aksi hâlde ise neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak, gitmesi benim için problem olmaz." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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