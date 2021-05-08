Fenerbahçe’nin bonservisini aldıktan sonra satmak sitediği Mbwana Samatta için Belçika’dan heyecan verici bir açıklama geldi. Samatta’nın eski kulübü Genk’in futbol direktörü Dimitri De Conde, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Het Laatste Nieuws’a konuştu. De Conde, 37 maçta attığı 32 golle dikkatleri üzerine çeken Paul Onuachu’yu satabileceklerini söyledi. De Conde, “Mümkün olduğunca kadromuzu korumak istiyoruz. Ancak iyi bir teklif gelirse Onuachu’yu satarız. Yerini doldurmak için belirlediğimiz listede Samatta da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

‘Alışılmışın dışında...’

Genk, Nijeryalı Onuachu’nun bonservisini 40 milyon Euro olarak belirledi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Belçika ekibi, Samatta için kesenin ağzını açabilir. De Conde’nin, “Genk’te görmeye alıştığınızın dışında bir transfer yapabiliriz” sözleri de bunu doğrular nitelikte.