Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'ya ara transfer döneminin son günlerinde Hannover 96 da talip olmuş ancak Japon futbolcu Siyah Beyazlı takımı seçmişti.

29 yaşındaki yıldız ismin Japonya Milli Takımı'ndan arkadaşı Genki Haraguchi ise Almanya'da yayım yapan Sport Buzzer'a Kagawa'yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Shinji, en iyi Japon futbolculardan biri." diyen Haraguchi, Kagawa'nın Asya Kupası'nda oynamama nedeninin Dortmund'da forma şansı bulamaması olduğunu söyledi.

Haraguchi, Kagawa'nın Siyah Beyazlılar'da eski formuna dönmesi hâlinde yeniden Japon Milli Takımı'na dönerek büyük bir rol üstleneceğini ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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