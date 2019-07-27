Genk ile Samsunspor arasında akademi iş birliği imzalandı

Belçika ekibi Genk, Yılport Samsunspor ile akademi eğitimi konusunda iş birliği protokolü yaptı. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, Genk Kulübünün tesislerinde yapılan protokol törenine, Yılport Samsunspor A.Ş. ortaklarından Yüksel Yıldırım, Genk Kulübü Başkanı Peter Croonen ve genel menajer Mustafa Aztopal’ın katıldığı belirtildi.

Törende konuşan Yıldırım’ın, projeden çok mutlu olduklarını ve çok verimli bir iş birliği olacağına inandıklarını belirttiği ifade edildi.

Genk Kulübü Başkanı Peter Croonen’in ise, kulübünün tarihinde ilk defa böyle uluslararası bir akademi iş birliğine imza attıklarını kaydettiği aktarıldı.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal’ın da, Türk futbolu için çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını vurguladığı kaydedildi.