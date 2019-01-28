Genco Alp: 'Aileler esporu, eğitim programı olarak görsün'

InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, ailelerin çocuklarını rahatlıkla espora yönlendirebileceğini belirterek, "Ailelerin, esporu çocukları için bir eğitim programı olarak görmelerini istiyoruz." dedi.

Yüzde yüz Türk yapımı olan Zula oyununun yapımcısı InGame Group’un kurucu ortağı Alp, AA muhabirine esporun önemini anlattı.

İstiklal Caddesi’ndeki, Nonstop Zula Espor Merkezi’nde hem ailelerin hem de çocukların çok iyi zaman geçirdiğini anlatan Alp, "Nonstop Zula Espor Merkezi gençlerin en iyi şekilde hem sporcu olarak yetişebilecekleri hem eğitim alabilecekleri hem de oyunları izleyebilecekleri bir yer. Ailelerin, esporu çocukları için bir eğitim programı olarak görmelerini istiyoruz. Çocuklar takım olgusuyla sosyalleşme açısından da gelişiyor. Aileleri de buraya davet ediyoruz. Çocuklarını güvenerek bırakabilecekleri bir yer burası. Onların isteklerini ve taleplerini de önemsiyoruz. Hem gençlerin hem de ailelerin güzel vakit geçirebilecekleri sağlıklı bir ortam." diye konuştu.

21 milyon kullanıcı

Genco Alp, Zula oyununun tüm dünyada 21 milyon kullanıcıya ulaştığını dile getirdi.

Zula’nın 2015 beta yayınla sektöre girdiğini aktaran Alp, "Yüzde yüz Türk yapımı Zula oyununu 6 milyonu yurt dışında olmak üzere 21 milyon kişi oynuyor. Güney Amerika, Avrupa, İran, Filipinler de oyuncularımız var. Rusya ve Hindistan’da önümüzdeki dönemde pazarlar açılacak. Yüzde yüz Türk yapımı olan Zula oyununu reklamı ve yayılması için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde müjdeli haberlerimiz de olacak. Bir yandan ülkemizin de oyun içindeki haritalarla tanıtımını da yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Espor’un şampiyonluğuyla tamamlanan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Zula Türkiye Kupası’nı da değerlendiren Alp, "TESFED ile ortaklaşa düzenlediğimiz Zula Türkiye Kupası çok heyecanlı geçti. İlk defa kupaya katılan Türk oyuncuların federasyon tarafından lisanslama işlemleri yapıldı. Katılım gittikçe genişliyor. Türk gençlerine her zaman daha iyi fırsatlar ve sağlıklı ortamlar sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ