Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Salih Başparmak, görevi Hüseyin Uysal’dan devraldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev devir teslim töreni yapıldı. 2015 yılında Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, ardından geçen yıl yeni yapılanmayla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Uysal, görevi Bursa spor camiasının yakından tanıdığı Salih Başparmak’a devretti. 2003’te Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atanan ve aynı kurumda Spor Şube Müdürü iken 2006’da Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Başparmak, 2007’de Bursa İl Özel İdaresi Gençlik Spor ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına atandı. 2008’de il encümen üyeliğinin ardından 2009 yerel seçimlerinden sonra Yıldırım Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Başparmak, Ankara'da TİGEM Genel Müdür Yardımcılığının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığında Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Vekilliği görevinde bulundu.

Halen Yüzme Federasyonu Başkan Vekili ve Hentbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı görevlerini yürüten yeni İl Müdürü Başparmak, Bursa’da yeniden görev almanın heyecanını yaşadığını söyledi. Şube ve yurt müdürlerinin katıldığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada gençlik ve spor alanında güzel çalışmalar yapıldığını belirten Başparmak, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da önem verdiği Bursa’da gençlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı. Uysal’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başparmak, başarılar dilediği Uysal’a tablo, plaket ve çiçek verdi.

Bursa için düşünülebilecek en iyi görevlendirmelerden biri yapıldığı için mutlu olduğunu kaydeden Hüseyin Uysal ise, Başparmak’ın gençlik ve spor alanında önemli çalışmalar yapacağına inandığını söyledi. Kredi Yurtlar Kurumu dahil yaklaşık 5 yıl İl Müdürü olarak görev yaptığını sözlerine ekleyen Uysal, Başparmak’a görevinde başarılar diledikten sonra personelle vedalaştı.

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