Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik yatırımlarımız ülkemizin dört bir yanında ciddi gelişim gösteriyor. Gerek gençlerimizin potansiyeli gerek gençlerimizin her alanda öncü gençler olması sebebiyle bu çerçevedeki çalışmalarımızı daha yukarılara taşımak zorundayız. Yatırımlarla bir bir güçlendiriyoruz" dedi.

İl merkezi ve 16 ilçeye yapılacak yatırımlar

Protokoller kapsamında Sivas il merkezi ve 16 ilçesine, 3 sentetik çim yüzeyli halı saha, 3 adet yüzme havuzu, 1 adet çok amaçlı spor salonu, 3 gençlik ve spor merkezi, 2 gençlik merkezi, 2 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 500 seyircili portatif tribün, 2 doğal çim yüzeyli futbol sahası, su depoları, sulama sistemleri ve tel örgüsü, 2 adet sentetik çim sahanın zemininin yenilenmesi, tribünlerin bakım ve onarımları,

3 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 adet tenis kortunun üzerinin kapatılması, 100 adet basketbol potası, 3 adet spor salonun bakım ve onarımı, 1 basketbol sahası ve 1 mini basketbol sahası yapılacak.