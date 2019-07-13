Gençlik ve Spor Bakanlığından Eryaman Stadı açıklaması

MKE Ankaragücü’nün, Eryaman Stadı’nın 5 yıl süreyle kulübe tahsis edilmesi başvurularının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından reddedildiği yönündeki duyurusunun ardından yapılan açıklamada, geçmişte 19 Mayıs Stadı’nda da olduğu gibi MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin bu tesisi müştereken kullanabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eryaman Stadı’nın MKE Ankaragücü’ne 5 yıl süreli olarak bedelsiz tahsis talebi, 07.02 2019 tarihinde bakanlığımıza iletilmiştir. Aynı stadın Gençlerbirliği Kulübüne 10 yıl süreli olarak bedelsiz tahsis talebi ise 11.02 2019 tarihinde bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyonun 13.05.2019 tarihli kararıyla her iki takımın ayrı ayrı talepleri uygun değerlendirilmemiş olup, verilen kararın ’Açıklama’ kısmında, stadın kullanımının müştereken olabileceği belirtilmiştir. Hatırlanacağı üzere, geçmişte de 19 Mayıs Stadı her iki kulübün kiralama talepleri üzerine, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği’ne müştereken kiralanmıştır. MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı’nın 5 yıl süre ile kendilerine tahsis edilmesi talebini tekrar bakanlığımıza iletmiş olup, bu talep değerlendirme aşamasındadır."