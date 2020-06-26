Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Çankırı’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Protokole göre bakanlık Çankırı’ya 32 milyon liralık yatırım yapacak. Yatırımlar şunlar: 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması, 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet spor salonu, Güreş sahası için 500 kişilik tribün, Spor salonu, futbol sahalarında oluşan 3 adet spor tesisinin bakım ve onarımı.