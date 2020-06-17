Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet ile Ankara’da bir araya geldi. Bakanlık Merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Amasya’ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan 54 milyon TL’lik protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Kasapoğlu, pandemi süreci sonrası ilk protokolü Amasya ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

'Gelişmiş ülkelerden daha başarılıyız'

Bundan sonraki süreçte hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapmanın doğrultusunda hedefimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte önemli bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bizler bu süreçte çok güçlü bir sınavı, çok başarılı bir sınavı birlikte verdik. Gelişmiş olduğunu bildiğimiz ülkelerin çok önünde başarıyla bu süreci yönetiyoruz. Sağlık alt yapımız, sağlık çalışanlarımız bu süreçteki başarının en önemli faktörleri. Ülkemizin 18 yıldır yaşadığı devrimler de bu başarının önemli aktörüdür" dedi.

'Yatırımlara devam edeceğiz'

Pandemi sürecinde Bakanlık yurtlarının önemli bir yer kapladığına işaret eden Kasapoğlu, "Bu çerçevede Bakanlığımız ülkemizin dört bir tarafında inşa edilmiş yurtları, kalitesiyle, konforuyla ülkemizin sahip olduğu yurt alt yapısı da bu çerçevede önemli bir misyonu ifa etti. Bakanlığımızın tüm tesisleri iyi günde de zor günde de bu milletin evlatlarının hizmetinde olacaktır. Bundan sonra da inşallah yatırımlarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Protokol neyi kapsıyor?

Kasapoğlu protokolü şu sözlerle açıkladı: "7 sentetik yüzeyli futbol sahası, 3 olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 1 antrenman salonu, 500 seyircili spor salonu, güreş sahası ve kamp eğitimmerkezi. Amasya’da sadece bugün değil 18 yıldır ciddi bir tesisleşme var. Bu çerçevede de tesislerin bakımonarımı da söz konusu. 7'sini de bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz."