Gençlik ve Spor Bakanlığından ‘10 parmağında 10 marifet’ projesi

50 kursiyerin katıldığı ve bir yıl boyunca devam edecek projede Kursiyerlere Gençlik Merkezi tarafından İlk Yardım Bilgisi, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Sucuk Yapımı gibi temel yaşam becerileri kazandırılıyor. Oldukça yoğun katılımın olduğu 10 parmağında 10 marifet projesine katılan kursiyerler renkli görüntüler ve dakikalar geçiriyor.

İHA