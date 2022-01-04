Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri’ni Anma etkinlikleri, 7-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gençler, üç gün sürecek etkinliklerle 107’nci yıl dönümünde şehitlerini anacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıldönümünde, Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelecek binlerce gencin, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını ifade etti. Gençlerin; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklarını ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Aziz şehitlerimizi emanet ettikleri şuura sahip çıkarak yad edeceğiz. Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda, bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Onların bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımak her birimizin en mukaddes vazifesidir. Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle gece gündüz çalışmak da boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı’nın ilk günü olan 7 Ocak Cuma günü saat 14.30’da şehit ve gazi aileleri onuruna bir yemek verilecek. Aynı gün, saat 18.00’de Kazım Karabekir Camii’nde mevlid okutulacak. Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek. Saat 19.30’da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği’nde son bulacak. Programın ikinci günü olan 8 Ocak’ta etkinlikler Sarıkamış Kayak Merkezi’ndeki Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00’de yine Sarıkamış Kayak Merkezi’nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Aynı gün akşam saat 19.30’da Ekinata Grand Toprak Oteli’nde bir anma programı düzenlenecek.

TÜRKİYE, ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜYECEK

Programın son günü olan 9 Ocak Pazar günü ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak katılımcılar 10.30’da yürüyüşe geçecek ve yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanında son bulacak. Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile çelenk konulmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, saat 13:30’da Ay Yıldız Tören Alanında düzenlenecek Çelik Kanatlar gösterisi ile son bulacak.