Yapılan açıklamada, bazı branşlarda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim almış nitelikli insan kaynağı konusunda eksiklikler bulunduğu belirtilerek, atıcılık, bilardo, bisiklet, buz hokeyi, buz pateni, bocce, boks, curling, dağcılık, eskrim, hava sporları, halter, hokey, kano, kayak, kürek, modern pentatlon, okçuluk, oryantiring, ragbi, triatlon ve yelken olmak üzere toplam 22 spor dalıyla ilgili Bakanlığın, üniversite ve spor federasyonlarıyla iş birliği içerisinde ‘Okuldan Sahaya’ adlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Sporun gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmayı hedefleyen projeye katılan üniversite ve branşlar şunlar:

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Oryantring-Atıcılık-Eskrim

- Onsekiz Mart Üniversitesi: Eskrim-Yelken-Kürek

- Antalya’da Akdeniz Üniversitesi: Spor Tırmanış-Okçuluk-Oryantring

- Sinop Ünivertesi: Bilardo-Yelken-Kürek

- Çukurova Üniversitesi: Kano-Kürek

- Trabzon Üniversitesi: Boks-Spor Tırmanış-Oryantring-Kano (akarsu)

- Alaattin Keykubat Üniversitesi: Modern Pentatlon-Triatlon-Hokey-Bisiklet-Hava Sporları

- Gaziantep Üniversitesi: Bisiklet-Halter-Hokey

- Bayburt Üniversitesi: Boks-Halter-Ragbi

- Süleyman Demirel Üniversitesi: Triatlon-Bilardo

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bocce-Okçuluk-Ragbi

- İnönü Üniversitesi: Modern Pentatlon-Oryantring

- Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Spor Tırmanış-Boks-Bocce

- Ege Üniversitesi: Yelken

- Harran Üniversitesi: Bisiklet-Kano

- Afyon Kocatepe Üniversitesi: Eskrim-Oryantring

- Marmara Üniversitesi: Atıcılık-Bisiklet-Kürek-Hava Sporları

- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Modern Pentatlon-Okçuluk-Triatlon

- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Kano-Kürek-Triatlon

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Kayak (Kuzey Disiplin)-Hokey-Eskrim

- Erzurum Atatürk Üniversitesi: Buz Hokeyi-Buz Pateni-Boks-Curling