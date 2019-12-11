Gençlik ve Spor Bakanlığı ilham veren gençleri ödüllendirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin vizyonu, çalışkanlığı ve heyecanının kendileri için her zaman büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Burada da görüldüğü gibi gençlik en büyük gücümüz. Gençlerimizin altına imzasını attığı tüm işlerde, güçlerini, potansiyellerini ve zenginliklerini her zaman görüyoruz. Bu anlamda '30 Altı 30' programının ödül töreninde, bulunduğu sektörde, ilgilendiği alanda öne çıkmış, lider konumuna gelmiş gençlerimizin başarılarına şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakanlık olarak gençlerin fiziksel, ruhsal ve fikri anlamda imkanlarını artırıp, onları destekleyici politikalar üretmenin en önemli görevleri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Dünyanın ve Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu nedenle de gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donanması ve bu çerçevede imkanlara erişime açık olmasını hazırlamak bizim en büyük önceliklerimizden. Gençlerimizin sahip olduğu vizyon takdire şayan. Geleceğe emin adımlarla yürürken Türkiye'nin en büyük itici gücünün gençlerimiz olduğu muhakkak. Son 18 yılda katettiğimiz mesafe, gerçekleştirilen devrimler apaçık ortada" dedi.

Bakan Kasapoğlu, üreten, düşünen, analiz eden, kendini geliştiren, memleket ve insanlık için çalışan tüm gençlerle bir ve beraber olmaya devam edeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Üretimi artırmak için düşüneceğiz, düşüncelerimizi paylaşacağız, çekinmeyeceğiz. Öz güvenle, inatla, inançla devam edeceğiz. Aramızda bulunan arkadaşlarımızın yaptıkları işlerde görüyoruz ki farklı bir perspektifle bakmayı, yakalamayı başarmışlar. Gençlik merkezlerimizde gençlerimizin ihtiyacı olan her türlü imkanı sunmanın gayreti içerisindeyiz."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen Kasapoğlu, "Yarınların yöneticileri, anneleri, babaları, siyasetçileri, bilim adamları, sporcuları olarak bu ülkeyi en güzel şekilde temsil edeceksiniz, biz buna inanıyoruz. Rabbim bahtınızı, geleceğinizi hayır eylesin. '30 Altı 30' genç arasına giren genç arkadaşlarıma bundan sonraki yaşamlarında, bundan sonraki süreçlerde daha büyük başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL ALANLAR

Bakanlığın, Forbes Dergisi iş birliği ile başlattığı "30 Altı 30" programında ödül alan isimler şöyle:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme

Ömer Faruk Taştan (26), Faruk Semerci (26) - Kurucu Ortaklar, Aslı Semerci

Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Ömer Kaya (24) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı

Berkay Aşıkuzun (25): eSpor oyuncusu, Supermassive

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap

Tayga Baltacıoğlu (28): Kurucu Ortak, Mutlubiev

Nisan Ak (28): Orkestra şefi

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports

Kaan Günay (28), Onur Kardeşler (27): Kurucu ortaklar, Firefly

Cedi Osman (24): Profesyonel basketbol oyuncusu, Cleveland Cavaliers

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele

Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu

Aleyna Tilki (19): Müzisyen

Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji

Karsu (29): Müzisyen

Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech

Merve Manastır (29): Kurucu, Manu Atelier

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy

Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health

DHA