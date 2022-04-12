Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, gönüllülük faaliyetlerinin kültür ve medeniyetin yapı taşı olduğunu belirterek, "Hepimize düşen, bu yapı taşlarından aldığımız güç ve ilhamla kültürümüzü layıkıyla temsil edecek ve geliştirecek çalışmalar yapmaktır. Çünkü iyiliğe ve iyiliğin gücüne inanmak gerekiyor. Biz, taşıdığımız değer yargıları, inanç kodları itibarıyla her zaman iyiliğin gücüne inanan insanlarız. Unutmayalım ki, iyiliğin en güzel taraflardan birisi de bulaşıcılığıdır. Gönüllülük bir davranış ve hayat tarzı haline geldiğinde kar topu etkisi yapacak ve büyük bir hızla büyüyecektir. Bu konuda gençlerimize öncülük etmek de böyle bir kültürün içinden gelen bizlere düşmektedir. Bakanlıklarımız iş birliğinde yürütülecek gönüllülük çalışmalarına bu nedenle büyük bir umut ve heyecanla bakıyorum" dedi.

'SOSYAL YARDIMLAR GÖNÜLLÜLERİMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bakan Kasapoğlu ise, iki bakanlık arasında gerçekleşecek protokol ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere sosyal yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı, eğitsel, kültürel, sosyal, sportif ve diğer projelerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmelerini amaçladıklarını belirterek, "Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında gönüllülüğe ilişkin proje ve faaliyetler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerindeki imkanlar ölçüsünde genç gönüllülerimizce gerçekleştirilecek. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırması amacıyla yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uygun göreceği hizmet birimlerinde çalışmaların yürütülmesini, bu çalışmaların geliştirilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından bakanlar Yanık ve Kasapoğlu, iki bakanlık arasındaki protokolü imzaladı.

Şifanur SANSAR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,(DHA)