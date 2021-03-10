Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da spor medyasının temsilcileriyle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, TFF'den stat zeminlerine, tesisleşmeden, genç yeteneklere kadar birçok konu hakkında konuştu.

İşte Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları:

Kulüplerin ve federasyonların şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor. Yönetimlerin şeffaf olması, sorumlu olması... Kulüpleri ile federasyonları ile... Hesap verebilir bir şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz çok daha farklı noktalara gelecek

Her alanda tesisleşmemiz devam ediyor. Devletimizin son yıllarda kulüplerimize ciddi bir desteği var. Sporun parlayan yıldızını hep birlikte daha da parlak hale getireceğiz. Geçtiğimiz 2 ay içinde başta Adana Stadı, Giresun Stadı, Hatay Stadı, Ordu Stadı... Bunlar hemen hemen bitti. İstanbul İstinye'deki tenis tesislerimiz... İddiamızı sadece sözlerle değil bizzat gerçekleştirerek sürdürüyoruz.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yüzücü ve havuz sayımızı artırıyoruz.

Kulüplerin sürdürülemez durumunu sürdürülebilir bir hale ve özellikle Türk halkını spora erişebilir, sporu bir kültür, bir bilinç haline getirelim. Yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları tesadüfe bırakmadan, destekleyerek, çalışarak yıldızlar haline getirme hedefimiz var. Yetenek taramasında keşfettiğimiz gençleri zaman zaman sizinle paylaşacağız.

Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok. Onca transferi yapan kulüpler, gerektiğinde o stadın bakımını yapmakla mükelleftir. Sporcu sağlığına ekstra özen gösterilmeli. Gerekirse profesyonel destek, gerekirse federasyon destek verecek. Biz de bunların denetimlerini yapacağız.

Futbolun üretkenliğinin konuşulması gerekirken başka konular konuşuluyor. Kişileri değil sistemi konuşmamız lazım.