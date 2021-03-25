Yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törene, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birçok eski milli futbolcu katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada birliğin tablosu var. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşün tablosu ve heyecanı var. Bu güzel hedefe yönelik bir araya gelmiş bir ekibin sinerjisi var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına hem takım sporlarında hem bireysel anlamda sporun ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak" diye konuştu.

“TÜM TOPLUMUN SPORA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK TEMEL AMAÇLARIMIZDAN BİRİ”

Sporu kötülüklerin en büyük düşmanı olarak nitelendiren Kasapoğlu, "Sporun iyileştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üzerine daha güçlü şekilde gitmeye devam edeceğiz. Tüm toplumun spora erişimini kolaylaştırmak temel amaçlarımızdan biri. Ülkemizin her yerinde mükemmel bir tesisleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, O'nun sporcuya değer veren felsefesinden aldığımız ilhamla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her tarafta tesislerimiz birer birer yükseliyor. Sporu açıkçası pek çok branşıyla belli bir noktaya getirdik. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar ve yeni müsabakalarımız var. Sporcularımızdan bu müsabakalarda inanıyorum ki büyük başarılar gelecek. Dün akşam milli takımımızla gurur duyduk. Güzel bir jenerasyonumuz var. Dünyanın dört bir yanında bizi temsil eden sporcularımız var. Onları yenileriyle zenginleştirmeye katkımız devam edecek” İfadelerini kullandı.

“BU GÜZEL TABLODA EMEK VEREN HERKES BAŞIMIZIN TACI”

Spor tesisleşmesi yolunda çok önemli adımlar attıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu güzel tabloda emek veren herkes başımızın tacı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte üstlendiği misyon ve birilerinin karşı çıkışını, güzele karşı çıkışını o zamandan beri değişiklik olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Onlara rağmen insanımız aziz milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Onlar için hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu ülkenin çocuklarına, yarının istikbali gençlere kutlu emaneti daha güçlü bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her yerde gençlerimiz güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanıyorlar. 2002 Türkiye'si ve öncesini hep birlikte hatırlıyoruz. Spor tesislerinin zemininden duş alanlarına kadar eski hallerini biliyoruz. Bitmeyen yüzme havuzlarını biliyoruz, kurbağalar yüzen yüzme havuzları vardı tamamlanmadığı için. Bunlar 2002 öncesi Türkiye. İşte şimdi Ağrı'dan Edirne'ye kadar dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var. Yarınların spor alanında da her alanda güçlü olduğu gibi öncü Türkiye'yi hep birlikte inşa etme yolunda yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

ALİ DÜŞMEZ: İSTANBUL'DA 2004 İLE 2014 ARASINDA 81 SPOR TESİSİ YAPILDIĞINI BİLİYORUM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez ise 15-20 yıl öncesine kadar İstanbul'da çok az tesis bulunduğunu ifade ederek, "Eskiden İstanbul'un her tarafını dolaşırdık. Sonradan Büyükşehir Belediye Başkanı olma sürecinde değerli Cumhurbaşkanımız spora el attı. O'nun iktidarlarında çok ciddi tesisler yapıldı. İstanbul'da 2004 ile 2014 arasında 81 spor tesisi yapıldığını biliyorum. Tesislerimiz yoktu ama hayallerimiz vardı. Bu hayallerden hep birlikte bahsettik. Tesislerin yapımında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)