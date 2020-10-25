Bakan Kasapoğlu, Konya'yı sporda uluslararası alanda yukarılara taşıyacak tesis çalışmalarına imza attıklarını belirterek, “Bu tesislerimizde, Konya'mızdan yetişecek gençlerimiz göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak” dedi. Bakan Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliği yapacağı 2021 İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuların en güzel şekilde ağırlanacağını söyledi.
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