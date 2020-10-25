Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya'da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya’da spor alanında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Ekim 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya'da

Bakan Kasapoğlu, Konya'yı sporda uluslararası alanda yukarılara taşıyacak tesis çalışmalarına imza attıklarını belirterek, “Bu tesislerimizde, Konya'mızdan yetişecek gençlerimiz göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak” dedi. Bakan Kasapoğlu, Konya'nın ev sahipliği yapacağı 2021 İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarının devam ettiğini aktararak, farklı branşlarda dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcuların en güzel şekilde ağırlanacağını söyledi.

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