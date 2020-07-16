Programın gerçekleştiği salonda hain darbe teşebbüsünde 15 temmuz 2016’da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları katılımcılar arasına birer koltuk boşluk bırakılarak yerleştirildi ve hepsinin katılımcılar arasında hazır bulunduğu anonsu yapıldı. bakan kasapoğlu buradaki konuşmasında, “15 temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. o gece hep birlikte şahitlik ettik ki bu ülkede tarihe geçen ikinci bir istiklâl mücadelesi yaşandı. bu mücadelenin en ön safında siz değerli gençlerimiz vardı. hamdolsun yine 4 yıl sonra sizlerle birlikteyiz” dedi.