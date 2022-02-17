Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın UNICEF ile iş birliğinde gerçekleşen gençlik programı olan Genç UPSIHFT’in tanıtım etkinliği gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve çok sayıda gencin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Merkez Binası’nda gerçekleşti.

Güçlü bir ortaklıkla, programın tanıtımını gerçekleştireceklerini belirten Kasapoğlu, "Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanında yeni bir açılım sağlayacak programı başlatmış olacağız. Genç UPSHİFT programı, küresel çapta dezavantajlı gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeyde karşılaştıkları sorunlara yenilikçi birtakım düzenlemeler geliştirmeleri için UNICEF tarafından geliştirilmiş bir program. Topluma ve kalkınmaya katkı sağlamak için bir yandan gençlerin becerilerini, yeteneklerini geliştirirken, sosyal inovasyon ve sosyal girişimciliğinde gücünden faydalanan bir program. Bakanlık olarak bizler için UNICEF ile işbirliği sürecini başlatmak ve yürütmek önemli başlangıç. Gençlerin olumlu bir sosyal ve ekonomik değişimi için potansiyel haline gelmeleri ve rekabetçi iş gücüne ve aktif sivil topluma katkı sağlamaları için önemli süreç yürütecekler, gençler bu program ile yerel konulara birtakım çözümler üretecekler" değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlik Merkezleri’nin uluslararası olma yönünde de ayrı bir derinlik katacak"

Türk gencinin küresel çapta sorunların çözümlerinde rol alacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "GençUpShift programı, Gençlik Merkezleri’ne hem nicelik hem de nitelik açısından ayrı bir değer katacak. Bu vesile ile Gençlik Merkezleri’nin uluslararası olma yönünde de ayrı bir derinlik katacak. Gençlerin özellikle etkisi dünyada yaygınlaşacak çözümleri geliştirmelerini, üretebilmelerini ve bu anlamda stratejiler geliştirmelerini gerek karar alma sürecinde gerekse uygulama sürecinde aktif bir şekilde rol alma noktasında onların bu anlamdaki erişebilirliğini güçlendirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Gençler, hem Türkiye açısından hem insanlık açısından bir umut teşkil etmesi ile ayrı bir misyon taşıyorlar"

Genç neslin beceri ve yetkinliğinin artıracağının önemini vurgulayan Kasapoğlu, "Türkiye, nüfusu ve nüfusunun dinamizmi ve heyecanı ile Avrupa’nın en güçlü genç nüfusuna sahip ülkesi. Gençlerimiz sadece nüfus anlamında değil, kendilerinin hem Türkiye açısından hem insanlık açısından bir umut teşkil etmesi ile ayrı bir misyon taşıyorlar. Gençlerin küresel meselelerdeki duyarlılığının ne denli bir değişim için rol oynayacağının da ehemmiyetini ifade etmek isterim. Fark oluşturacak kesim varsa onların gençlerimiz olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Küresel çapta kronikleşmiş birçok meselenin, dünyanın daha adil, daha sürdürebilir bir seviyeye çıkmasındaki en büyük öncünün de gençlerin olacağını belirtmek isterim. Küresel anlamda dezavantajlı gençlerin, becerilerini ve yetkinliklerini artırmaya yönelik bu programın çok değerli olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.

Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak / ANKARA (İHA)