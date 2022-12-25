Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bizim için büyük bir onur

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Bursa'daydı. İlk olarak üniversite öğrencileriyle kahvaltıda buluşan Bakan Kasapoğlu, Havuzlu Park Spor Tesisi Temel Atma ve Osmangazi Atletizm Salonu Açılış törenlerine de katıldı.

Bakan Kasapoğlu, "Hayata geçirdiğimiz, bir gencimizin bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. İşte yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz. İşte Bursa’da 110 bin kişi yüzme öğrendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sporda devrim yaptık. Bunun ismi eser siyasetidir. Bunun ismi hizmet siyasetidir. 2002 yılında Bursa’da 5 binden az yurt yatağı varken, şu an bu rakam artık 15 binlerde... Bu bizler için büyük bir onur. Hizmet etmek bir nasip meselesi. Herkese nasip olmaz" dedi.

Muammer İrtem- İsmail H.Seymen (DHA)