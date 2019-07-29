Hamit Turhan / Fanatik

Türkiye yönetimsel anlamda yeni bir sisteme (Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi) geçeli bir yılı aşkın bir zaman oldu. Yeni sistem elbette Türk sporunu da önemli ölçüde etkileyecek bazı yapısal reformları vaat ediyordu. Spordaki reformları gerçekleştirecek olan ise elbette icranın başındaki kişi; yani Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ydu. Sayın Kasapoğlu’yla görev başındaki bir yılını ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşmak istedik. O da sağ olsun, bizi kırmadı ve Ankara’ya davet etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Yalçın Uygun ile birlikte Ankara’nın yolunu tuttuk. Ancak giderken bir sürprizle karşılaştık. Bakan Kasapoğlu bizi makamında değil de Batıkent’te bir Gençlik Merkezi’nde kabul edecekti.

Takdire şayan bir hareket

Başta basın olmak üzere önemli kabulleri bu tür yerlerde yaptığını, daha sonra öğrenecektik. Amacı, sahip olduğumuz tesisleri konuklarının da görmesini sağlamaktı ve hiç kuşkusuz bu çok yerinde bir uygulamaydı. Gittiğimiz tesis Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi’ydi. Doğal olarak Ceren Damar Şenel’in kim olduğunu merak ettik hemen. Ocak ayında kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından hunharca katledilen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi olduğunu öğrendik Ceren Damar Şenel’in. Yüreğimiz bir kez daha yandı. Böyle bir tesiste adının yaşatılması takdire şayan. Ceren kızımızın mekanı cennet olsun.

Merkezi de dolaştık

Bakan Kasapoğlu ile buluşmadan önce bir görevli bize merkezi gezdirdi. 7/24 çalışan merkezde; okçuluktan badmintona, satrançtan robotik kodlamaya, el becerilerini geliştirme bölümünden müzik odasına kadar her türlü sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel faaliyeti yapabileceğiniz birimler mevcuttu. Merkezi dolaştıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile buluştuk. Kendisine önce Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral’ın imzalı formasını, daha sonra da Fanatik Kitap’ın ilk eseri olan ‘Yaşayan efsane OBRA’ kitabını hediye ettik ve sohbete koyulduk. Sayın Kasapoğlu her konuda sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Güncel olduğu için futbolda ve basketboldaki milli sınavlardan başladık. Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

‘İyi bir jenerasyon...’

“Öncelikle 31 Ağustos-15 Eylül arasında Çin’de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek Basketbol Milli Takımımız’dan başlayayım. Ben basketbolda, futbolda olduğu gibi iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Son dönemde takımlarımızın Avrupa’da yakaladığı başarının, milli takımda da süreceğine olan inancım tam. Dolayısıyla Çin’de yapılacak turnuvada millilerimizden beklentimiz yüksek. A Milli Futbol Takımımıza gelirsek... Avrupa Şampiyonası Finalleri grup maçlarına iyi başladık. Finallere gitme ihtimalimiz çok yüksek.” ‘Ardına kadar açar’ “İzlanda ile oynayacağımız maçtaki galibiyet bize finallerin kapısını ardına kadar açar. Finallere gidince neler olabileceğini daha önce de yaşadık. Ben çeyrek finalin ötesine geçebileceğimize tüm samimiyetimle inanıyorum. Çünkü Şenol Güneş hocamızın gelişiyle birlikte son dönemde yaşanan sıkıntılar aşıldı. Heyecan ve arzusunu yitiren Milli Takımımız Şenol hocamızla birlikte yeniden sıcak bir kimliğe kavuştu. Takım yeni bir ruh kazandı. Ben bu ruhun Ay-Yıldızlı ekibimizi en üst basamağa kadar götüreceğine yürekten inanıyorum.”

‘Yasa dışı bahisle mücadelemiz sürecek’ ‘

Bilindiği gibi ülkemizin en önemli sorunlarından biri de yasa dışı bahistir. Göreve gelir gelmez el attığımız konulardan biri de buydu. Bunun için yasal düzenleme yaptık ve yasa dışı bahisle mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Bu mücadelemizi sonuna kadar ve büyük kararlılıkla sürdüreceğiz. Zaten, İddaa’da yeni sistem devreye girdiğinde de, yasa dışı bahisin büyük ölçüde beli kırılmış olacak.”

‘Spor turizmini geliştireceğiz’

“Türkiye’nin her bölgesinde çok önemli turistik ve sportif tesisler mevcut. Spor turizmimiz sadece golf ve kışın devre arasında yabancı takımların Antalya’da kamp yapmasıyla sınırlı kalmayacak. Bolu, Gerede, Erzurum gibi merkezlerimizi de devreye sokarak yılın her döneminde ülkemizde spor turizmi yapılmasını sağlayacağız.”

‘Kulüplerin sorunları şeffaflıkla aşılacak’

“Türk futbolunun önündeki önemli sorunlarından birisi finansal konularda yaşanan problemler olduğu yadsınamaz bir gerçek. Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Futbolumuzun artık kendi değerini, idari, mali ve sportif anlamda çağdaş ve gerçekçi yöntemlerle, uluslararası bakış açısına da uygun strateji ve planlarla mutlaka şekillendirmesi gerekiyor. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız.”

Milli Seferberlik

Görevinin ilk yılında ‘Spor Türkiye’ projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi. Stratejimiz, sporların anası sayılan atletizm, yüzme, cimnastik branşlarını öncelik alarak, tüm branşlarda bütün Türkiye’ye spor yaptırmak” ifadelerini kullandı Bakan Kasapoğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 79’unun ulaşabileceği bir mesafede spor tesisine sahip olduğunu söyleyerek, “Bu rakam gelişmiş ülkeler ligine girdiğimizin göstergesidir. ‘Spor Türkiye Projesi’ ile yeni sistemin kodlarına uygun, ülke gerçeklerini dikkate alan yeni spor sistemine geçiyoruz” dedi...

Son yıllarda spor tesisi seferberliği başlattık. Türkiye nüfusunun yüzde 79’u ulaşabileceği bir mesafede spor tesisine sahip olmuştur. Bu rakam, gelişmiş ülkeler ligine girdiğimizin göstergesidir. Sporda en önemli projemiz ‘Spor Türkiye’ işte bu yukarıda anlattığım bir yıllık yapısal reformlardan sonra sporda paradigma değişikliğini hedefliyor. ‘Spor Türkiye Projesi’ ile yeni sistemin kodlarına uygun, ülke gerçeklerini dikkate alan ve sporun evrensel anlamda yönetsel açıdan başırılı modellerinden esinlenilmiş yeni spor sistemine geçiyoruz.

‘Yaşam boyu spor’

“Kısaca; bilimsel, ölçümlenebilir, denetlenebilir, sürdürülebilir modern yerli ve milli bir spor anlayışına geçiyoruz. ‘Spor Türkiye’ temel stratejilerinin odağına, sporun anası diyebileceğimiz atletizm, cimnastik, yüzme branşlarını alırken; okçuluk, güreş ve yaşam boyu sporu desteklemek amaçlı doğa sporlarını da önceleyecektir. Futbol dâhil diğer tüm branşların gelişimi adına, dünyanın gelişmiş spor ülkelerindeki yönetim modellemeleri güncellenerek hayata geçirilecektir.”

‘Yapısal farklılıklar getirecek’

“05-12 yaş grubu çocuklarımızı temel spor branşlarına yönlendirmeyi hedefleyen bu projede antrenör eğitiminden, sivilleşmeye, profesyonel/amatör kulüp ve sporcu ayrışmasına; federasyonların asli görevlerine dönmesine ve en önemlisi yerinde denetimle kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına kadar birçok modern yapısal ve yönetsel farklılığı getiriyor.”

‘Spor yerleşkeleri açacağız’

“Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile okullarda öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılmasını amaçlıyoruz. Protokol kapsamında, okullarda genç ofisler ve tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılmasını hedefliyoruz.”

‘Salonda beden eğitimi dersi’ “Ayrıca, spor liseleri öğretim programları revize edilerek, mezunların spor tesisleri yöneticisi, kulüp yöneticisi gibi unvanlarda istihdamının sağlanmasını, spor lisesi mezunlarına birinci kademe antrenörlük belgesinin verilmesini, mahalle spor kulüplerinin kurulmasını planlıyoruz. Protokolle iki bakanlık olarak spor liselerine yönelik ulusal ve uluslararası sportif etkinlikler düzenleyeceğiz ve spor tesislerini karşılıklı olarak kullanıma açacağız. Okul saatlerinde boş olan salonlarımız artık, beden eğitimi dersleri için kullanıma sunulacak.”

‘Gençlik merkezleri üniversitelere açılacak’

Bakanlık olarak ‘Merkezimizde Sen Varsın’ temasından yola çıkarak, aynı milletin, aynı bayrağın, aynı medeniyetin birbirinden farklı yüzleri olan Türkiye’nin gençlerini, ‘Gençlik Merkezlerimiz’de buluşturuyoruz. Gençlerimiz, hiçbir ücret ödemeden gençlik merkezlerimizde, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanların hangisine ilgi duyuyor ve o alanda bir kurs görmeyi talep ediyorsa, gençlik merkezlerimize başvurarak bu isteğini gerçekleştirebilir. Bundan sonra yapacağımız projelerde üniversiteleri baz alma kararı aldık. Gençlerimizin, sanatsal, bilimsel, kültürel birçok faaliyeti gerçekleştirdiği gençlik merkezlerimizi artık üniversitelerimizde açma fikri geliştirdik ve ilk gençlik merkezimizle ilgili protokolü İzmir’de Ege Üniversitesi ile imzaladık.”

‘TOHM projesi başarı anahtarı’

“Atletizm, cimnastik, yüzme gibi pek çok branşta başarılar peş peşe geliyor. Önümüzdeki olimpiyat oyunlarında cimnastikçi ve atletlerimizden büyük başarılar beklediğimi söyleyeyim. Hele bu saydığım üç branşta ve diğer branşlarda öyle bir genç nesil yetişiyor ki 2024 ve sonrası dünyada büyük başarılara imza atacaklar inşallah. Benim için, atletizm, cimnastik, yüzme dışında, güreşten karateye, voleyboldan basketbola, tekvandodan tenise, bütün sporlar çok güzel, bütün sporcularımız çok özel. Dolayısıyla TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) gibi projelerin bu başarılarda büyük katkısı olduğunu görüyorum. Bu projelerin ötesinde daha verimli, daha başarılı sporcular yetiştirmek adına yeni projelerimiz olduğunu ve bunları uygulamaya koyduğumuzu da burada belirtmek isterim.”

‘1 milyon 226 bin adayı taradık’

“Uygulamaya koyduğumuz ve yine Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz, geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesini amaçlayan ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ kapsamında, 81 ilde ilkokul 3. sınıfta okuyan 1 milyon 226 bin sporcu adayının taraması yapıldı. Bu proje sonrasında elde edilen veriler, Bakanlığımızın projeden sorumlu olan birimi Spor Eğitim Dairesi’nde tutulacak. Sonuçları ise yine Bakanlığımız içindeki Bilim Kurulu’nca değerlendirecek. Ancak velilerin de çocukları ile ilgili bilgileri görebilmeleri için verilerin bir kısmı e-devlet üzerinden ailelere ve çocuklara açık olacak. Bu projeler sayesinde ben, geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğimize ve sporu tabana gerçek anlamda yayacağımıza inanıyorum.”

‘1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz’

“Geçtiğimiz yıl ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ adlı bir projeyi uygulamaya koyduk. Bu proje ile ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçladık ve 19 Kasım 2018 ile okulların tatile girdiği 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6 dönemde toplam 125 bin 231 öğrencimizin yüzme eğitimi almalarını sağladık. Yüzmeyi daha erişilir, ulaşılır kılmak için yüzme havuzları sayısını artırıyoruz ve mahallelere butik havuzlar yapıyoruz. Şimdi ise projeyi bir adım öteye taşıma kararı aldık.. Ve diyoruz ki; 2020 sonuna kadar 1 milyon çocuğumuza, yetişkinimize yüzme öğreteceğiz. Tesislerimiz, talep doğrultusunda 24 saat ücretsiz kullanılacak. Bakanlık ve federasyonumuzun eğitmenleri dışında dev bir eğitmen kadrosu oluşturuyoruz.”

‘10 bin potayı hızlıca kuracağız’

“Basketbolu yaygınlaştırma adına ‘Yer gösterin pota yapalım’ anlayışıyla 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni ‘Dev Adamları’ yetiştireceğiz. Aslında bu projemiz sadece basketbol üzerine planlanmadı. Biz çok küçük alanlarda yalnızca basketbol oynanması için değil, gençlerimizin, çocuklarımızın tenis, badminton ve voleybol da oynayabilecekleri butik sahalar yapacağız. Anne babaların evlerine 50 metre uzaklıktaki tesise gönül ferahlığıyla gönderebileceği fonksiyonel alanlar olacak.”

‘Tesiste tüm rekorlar AK Parti’nin’

”Göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma dönemine girdik. dönüp baktığımda bir yılımız dolu dolu geçti. Harekete geçmeyi bekleyen gençliğin enerjisi ve de Cumhurbaşkanımız’ın destekleri bizim en güçlü yanlarımız” “Şu kadar tesis yaptık demek istemiyorum. Herkes elinden geleni yapmıştır, nokta. Zaten tesisleşme anlamında AK Parti her alanda rakamsal olarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını elinde bulundurmaktadır...”

”Göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma dönemine girdik. Eski sistemin içinde de çeşitli görevlerde bulunmuş, bürokratik sistemin sorunlarını yakından bilen biri olarak elbette geçmişten kalan bürokratik refleksler, eski kamu yönetimi metodolojilerinden kaynaklanan pek çok sorunu aşmak için büyük çaba sarfettik. Bu süreçte önemli de yol katettik. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile ilgili yapısal ve yönetsel anlamda değişiklikler ve projelerle işe başladık. Şunu gördük; eksik bir şey yok. Sadece iyi bir organizasyon gerekiyor.”

‘İması bile hoş değil’

“İnsan kaynağı, para kaynağı ve harekete geçmeyi bekleyen gençliğin ve sporun bütünleşik enerjisi ve de Cumhurbaşkanımız’ın destekleri bizim en güçlü yanlarımız. Dönüp baktığımda bir yılımız dolu dolu geçti. Şu kadar tesis yaptık demek istemiyorum. Sanki geçmiş bakan arkadaşlarım az çalışmış iması bile hoş değil. Herkes elinden geleni yapmıştır, nokta. Zaten AK Parti her alanda rakamsal olarak Cumhuriyet tarihinin rekorlarını elinde bulundurmaktadır.