Koronavirüs Salgını’nın (Covit-19) insanlığı esir aldığı şu gerçek üstü dönemde spor dünyası da doğal olarak evlerine kapandı. Sporcular antrenmanlarını evlerinde sürdürüyorlar. Bu durumun daha ne kadar devam edeceği ise belli değil. Bütün bunları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile konuştuk. Dün röportajımızın ilk bölümünü vermiştik, bugün ise ikinci bölümünü sunuyoruz. Söz bir kez daha Sayın Bakan Kasapoğlu’nda...

Geçtiğimiz günlerde takım sporları federasyonlarının başkanları ve Futbol Kulüpler Birliği başkanlarıyla bir videokonferans yaptınız. Öne çıkan en önemli husus, sağlık konusuydu. Federasyonlardan ve kulüplerden tüm spor camiası paydaşlarıyla ilgili bir Covid-19 raporunun çıkarılmasını talep ettiniz. Bu konuda bir gelişme oldu mu? Bu raporlar çıkarılıp size gönderildi mi?

Sadece Covid-19 değil, spor camiasında yer alan sporcu, antrenör, hakem, diğer hizmetliler gibi tüm çalışanların genel sağlık durumlarıyla ilgili bir bilgi bankamız olacak mı? (Ayrıca bu konu mahremiyetle ilgili olarak çok tartışılıyor.) Her fırsatta dile getirdiğim gibi, bizim için camiamızın tüm fertlerinin sağlığı her şeyden önce geliyor. Söz konusu toplantıda, federasyon başkanlarımızdan tüm liglerde ve yaş gruplarında mücadele eden sporcu, teknik adam, antrenör, hakem ve spor hizmet elemanlarının Covid-19 raporlarının ivedilikle çıkarılmasını istedim. Ayrıca, federasyonlarımızdan da tüm kulüplerimizden bu konuda rapor istemelerini söyledim. Ayrıca, sporcu veya kulüplerin Covid-19 ile ilgili taleplerinin neler olduğu, ne gibi desteklere ihtiyaçları bulunduğu, evde antrenman yapan sporcuların takibinin yapılıp yapılmadığı veya nasıl yapıldığı ve kulüplerin bu konuda yaptıkları çalışmalarının raporlanması konularında acilen bakanlığımıza bilgi verilmesini istedim.

Bilgilendirme konusunda federasyonları uyardık

Ayrıca, Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın bilgilendirmeleri çok önemli. Dolayısıyla bu bilgilendirmelerin kulüpler tarafından sporcularımıza iletilmesi gerekiyor. Bu konuda da federasyonlarımızı uyardık. Sonuç olarak, spor camiamızdan bakanlığımıza Covid-19 ile ilgili bilgi akışı oluyor ve biz de spor camiamızın sağlık durumunu çok yakından takip ediyoruz.

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Sporcularımız egzersizlerini paylaşıyor

Olimpiyata ve Paralimpik’e katılacak sporcularla da geçen hafta içinde bir video konferans gerçekleştirdiniz. Bu toplantılarda öne çıkan en önemli konu başlıkları nelerdi?

Olimpik ve paralimpik sporcularla verimli ve keyifli görüşmeler gerçekleştirdik. Böyle durumlarda teknolojinin faydalarından maksimum düzeyde istifade etmek gerekiyor. Bu zor ve sıkıntılı süreçte ekran karşısında da olsa sporcularımızın gözündeki ışığı, yüzlerindeki tebessümü görmek bize güç verdi. Öncelikle ülkemizin ve bütün insanlığın içinde bulunduğu süreçten, aldığımız tedbirlerden konuştuk. Sabırlı olmak gerektiğini vurguladık. Neden evde olmalıyız, bundan bahsettik. Sporcularımız da evde günlerini nasıl geçirdiklerini paylaştılar. ‘Evde Kal Hareketsiz Kalma’ platformumuzu konuştuk. Sporcularımız, günlük egzersizlerini o platformda paylaşıyor ve bu anlamda güzel bir örnek teşkil ediyorlar. Bugün de hazırdık, yarın da hazır olacağız Evde neler yapılabilir, bu konuda bir rehberlik yapıyorlar diyebiliriz. Bu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettim. Motivasyonları gayet yüksek. Herkes gibi üzüntüleri var ama umutlular. Olimpiyatların ertelenmesinden de bahsettik elbette. Bu süreç sporcularımızda bir yılgınlığa asla sebep olmamış. Çok daha azimli ve inançlılar. Bunu zaten bir kayıp olarak değil, ek süre gibi görüyoruz. Bugün de hazırdık, yarın da hazır olacağız inşallah.

Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol Federasyonları Başkanları ve olimpiyat ile paralimpik kotası alan sporcularla videokonferanslar yaptınız. Önümüzdeki günlerde tüm spor federasyonlarını kapsayacak geniş katılımlı bir konferans yapmayı planlıyor musunuz?

Ben zaten spor camiamızın tüm paydaşlarıyla iletişim halindeyim. Sporcularımızla, federasyonlarımızla, kulüp yöneticilerimizle devamlı görüşüyorum. Dolayısıyla ilerleyen günlerde tüm federasyonları kapsayacak, geniş katılımlı bir toplantı da organize edebiliriz. Ama az önce dile getirdiğim gibi, geniş katılımlı veya dar kapsamlı fark etmiyor. Spor camiamızın her kademesiyle iletişimimiz devam edecek.

Tazelenerek, yeniden doğarak süreçten daha güçlü çıkacağız

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 2021 yılına ertelenmesi, spor camiasında memnuniyetle karşılandı. Bir yıl daha opsiyon olmasının sporcuları rahatlattığı görülüyor. Türkiye sanki Tokyo 2020’ye ve Avrupa Futbol Şampiyonası’na daha hazır gidecek gibi görünüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Doğrusu bu ertelemeler, bizim beklediğimiz kararlardı. Biz bu kararlar doğrultusunda olimpiyatlara gitmeye hazırlanan ancak şu anki durumdan ötürü çalışmalarını sürdüremeyen sporcularımıza da destek vermeye devam ediyoruz. İnşallah bu dönemi atlattıktan sonra yine bu süreç içerisinde olduğu gibi, sporcularımızın, spor camiamızın sergilediği dayanışma sayesinde daha güçlü bir şekilde bu oyunlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını ortaya koyacaklarına inanıyorum. Biz, ‘Durmak yok’ diyoruz ve inşallah bu süreçten çok daha güçlü ve şanlı bayrağımızı çok daha yukarılarda temsil etme adına daha enerjik bir şekilde çıkacağız. Tazelenerek, daha çok çalışarak, her dem yeniden doğarak yolumuza devam edeceğizazimli ve inançlılar. Bunu zaten bir kayıp olarak değil, ek süre gibi görüyoruz. Bugün de hazırdık, yarın da hazır olacağız inşallah.

Yine bu toplantıda gündeme gelen bir başka konu da, evde antrenman konusuydu. Federasyonlardan ve kulüplerden talep gelirse Bakanlık olarak bu konuda interaktif bir platform oluşturabileceğinizi söylediniz. Size bu yönde federasyonlardan, kulüplerden ve sporculardan bir talep geldi mi? Talep gelmeden de Bakanlık olarak bu platformu oluşturup sporcuların hizmetine sunacak mısınız?

Bizim için sporcularımızın evlerinde antrenmanlarını yapmaları çok önemli. Bu konuda kulüplerimizin ve federasyonlarımızın sporcularımızı yönlendirmeleri ve hizmet vermeleri gerekiyor. Veremedikleri durumda biz devreye gireceğiz ve sporcularımıza oluşturacağımız bir platform aracılığıyla interaktif olarak bu hizmeti sağlayacağız.

65 yaş üstü sporcuların yanındayız

65 yaş üstü eski sporcu, hakem, antrenör ve diğer spor hizmet elemanlarının izolasyon döneminde ihtiyaçları ile ilgili Bakanlık olarak bir çalışmanız var mı?

65 yaş üstü eski sporcu, hakem, antrenör ve diğer spor hizmet elemanlarının izolasyon döneminde ihtiyaçlarının karşılanmasına önem veriyoruz. Federasyon başkanlarımızla yaptığım görüşmede, bu konuya özellikle dikkat çektim ve federasyonlarımızdan bu konuda bir yapı oluşturmalarını özellikle istedim. Federasyonlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Biz de bakanlık olarak kendilerine destek veriyoruz. Federasyonlarımız böyle bir yapı oluşturamadıkları durumda biz devreye gireceğiz. Federasyon başkanlarımızdan bize tüm ihtiyaç sahiplerini bildirmelerini istedim ki, ihtiyaç halinde zaman kaybetmeden gerekenleri yapalım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak şu olağan üstü süreçte, başta sporcular olmak üzere spor camiasına vermek istediğiniz en önemli mesaj ya da mesajlarınız nelerdir?

Spor camiamızın bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle ve daha yüksek bir inançla çıkacağına yürekten inanıyorum. Biz, bu süreci en az kayıpla atlatacağımızı öngörüyoruz ve buna yürekten inanıyoruz. Bakanlık olarak toplumun hareketsiz kalmaması adına sosyal ve sportif anlamda iletişimlerini güçlü tutma yönündeki çalışmalara büyük önem veriyoruz. ‘Evde Kal, Hareketsiz Kalma’ projemiz sayesinde evdeki varlığımızı daha verimli, daha mutlu, daha sağlıklı bir şekilde yaşama adına görevlerimizi birlikte ifa edeceğiz. Bu süreçten el birliğiyle, hareketsizliği azaltmış ve mesafe kat etmiş bir şekilde çıkacağımıza inancımız tamdır.

Hamit Turhan