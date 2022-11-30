Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK'ün binasında düzenlenen törende projeyle ilgili konuştu. Bakan Kasapoğlu, "400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini mutlulukla görüyoruz.

Ama bu çalışmaları birlikte artırarak her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin bu anlamda imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef. İnşallah bunu da birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

'6+2 dönemine geçiyoruz'

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin güçlü altyapı tesisleri, insan kaynağı ve ortaya konulan başarılarla bir spor ülkesi olduğunu dile getirerek, "Üniversitelerimizde spor altyapısını güçlendirme noktasında çok farklı iş birliklerimiz var.

Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik olarak bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Spor Bilimleri Fakülteleri’nin eğitim süreçleri ile ilgili yeni bir döneme başlıyoruz.

Bu fakültelerdeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde bir sürece geçiyoruz" ifadelerini kullandı.