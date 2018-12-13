Gençlik şöleni futbol turnuvası başladı

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Zonguldak Gençlik Şöleni Futbol turnuvası Fener sahasında yapılan açılış törenin ardından başladı. Turnuvaya, Genç Sağlıkçılar, Genç Liseliler, Gençlikspor ve Genç Yetenekler olmak üzere 4 takım katıldı.

Zonguldak Gençlik Şöleni Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir yaptı.

Farklı gençlerin gençlik merkezini ve diğer kurumları tanımaları, birbiriyle kaynaşmaları, serbest zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Zonguldak Gençlik Şöleni Futbol turnuvası 14 Aralık Cuma günü oynanacak üçüncülük dördüncülük ve final maçının ardından sona erecek. Oynan maçların ardından dereceye giren takımlara kupa verilecek.

‘’Amacımız birlik ve beraberlik’’

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, amaçlarının birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, ‘’Bizler kurumlar arası toplantılarımızda gençlerin bir arada olması bir birleriyle sağlık bir şekilde iletişim içerisinde olması için toplantılar yapıyorduk. Daire Müdürü arkadaşlarımız ne yapalım gençlerin saygı ve sevgi içerisinde bir arada olması için düşündük. Bizlerde eğitimciler olarak sporu da sevdiğimiz için futbol müsabakası yapalım. Hem yarışma olsun hem de gençlerimizi bir arada tutalım istedik. Sağ olsun diğer daire müdürü arkadaşlarımızda Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş destek verdi. Bizlerde ayakkabı ve forma desteğinde bulunduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sporcular hem sporcu sever hem de saygı ve sevgi içerisinde olur’’dedi.

İHA