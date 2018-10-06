Gençlerin olimpiyat sınavı

Bu yıl 3.sü düzenlenecek Gençlik Olimpiyat Oyunları, bugün Arjantin’in Buenos Aires kentindeki açılış töreniyle başlayacak.

Eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacağı ilk Olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan Buenos Aires 2018’de 206 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcu mücadele verecek.

Türkiye ise 30’u kadın 26’sı erkek olmak üzere toplamda 56 sporcusuyla; atıcılık, atletizm, artistik cimnastik, badminton, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, plaj hentbolu, tekvando, tenis, yelken ve yüzme dallarında yarışacak.

Türkiye, Singapur 2010’da 13, Nanjing 2014’te de 10 madalya kazanmıştı.