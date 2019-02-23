Gençlerin derbisi!

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle giren Beşiktaş’ta gözler genç yıldızlar; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’a çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in katkısıyla da parlamaya başlayan iki yıldız futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle çok özel bir karşılaşma oynayacak.

Vodafone Park’ta hem zirve yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak gençler, hem de taraftarları önünde önemli bir sınav verecek. Özellikle Dorukhan Toköz’ün çıkışı dikkat çekiyor. Kartal’da Gary Medel krizini performansı ve çıkışıyla hissettirmeyen Dorukhan, herkesin yüzünü güldürdü.

Son 5 maça ilk 11’de başlayan ve hepsinde 90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki orta saha, Atiba Hutchinson ile de iyi bir ikili oluşturdu. Atiba’nın tecrübesinden de faydalanan 1996 doğumlu futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle kendisine yeni bir sayfa açacak. Bu zamana kadar ligde 3 gol atarak, skorer özelliğini de gösteren yıldız oyuncu, derbide de ağları sarsmak istiyor.

Çift yönlü oyunuyla Şenol Güneş’in en fazla kullandığı isimlerden olan Dorukhan Toköz, Vodafone Park’ta en belirleyici isimlerden biri olacak. Beşiktaş’ta bir diğer beklentilerin yüksek olduğu genç isim Güvenç Yalçın olacak. Son 3 maçta ilk 11’de çıkan 20 yaşındaki hücumcu, bu sezon 2 gol 2 asistiyle ligde dikkat çekti. Beşiktaş taraftarları da hem Dorukhan hem de Güven’den başarılı bir performans bekliyor. (Skorer)