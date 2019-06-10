İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde

Güreşçilerimiz bugün 3 madalya maçına çıktı.

Ülkemizi 74 kg’da temsil eden Abdülvasi BALTA finalde karşılaştığı Rus rakibi Dimitri Aleksevitch KUPRIN 'e yenilince Gümüş madalyada kaldı.

61 kg’da Hamza ALACA bronz Madalya maçında Rus rakibi Aleksandr Sabanov'a mağlup olarak Avrupa 5.si oldu.

125 kg güreşçimiz Paşa Ekrem KARABULUT’da repesajda Moldovalı Viktor Gavriluta'yı (13-2) yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkını elde etti. Bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı İslam Aslan ABUEV'e (4-2) yenilen Paşa Ekrem Karabulut Avrupa 5.si oldu.

Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde yapılan finallerle sona erdi. Güreşçilerimiz Serbest Stilde 1 Altın, 2 Gümüş,1 Bronz toplam

4 Madalya kazandı.

Takım sıralamasında ise dördüncü oldu. Serbest stilde sıralama şöyle oluştu:

1. Rusya 205 puan

2. Moldova 118 puan

3. Azerbaycan 113 puan

4. TÜRKİYE 110 puan

5. Ermenistan 95 puan.

TOPLAMDA 9 MADALYA KAZANDIK

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında

Türkiye Grekoromen stilde 2 Altın,1 Bronz,

Kadınlarda ;2 Gümüş,

Serbestte ; 1 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz madalya olmak üzere,

3 altın,4 gümüş,2 bronz, toplam 9 Madalya kazandı..