Gençlere büyük fırsat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon öncesi yapılacak idmanlara ve yaz kampına altyapıdan yetişen genç oyuncuları da götürerek, A takıma ısınmalarını sağlayacak.

Hagi için büyük iddia

Adı Galatasaray’la anılan Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi’ye, Barcelona’nın talip olduğu öne sürüldü. Romanya basınında çıkan haberde, 20 yaşındaki genç yeteneğin kulübü Viitorul ile İspanyol devinin görüştüğü belirtildi.

Yuto Nagatomo kararını verdi

Bir Tayland kulübünün bonservisi için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Yuto Nagatomo, yeni sezonda da Galatasaray forması giymek istediğini ve transferi düşünmediğini kulübüne bildirdi.