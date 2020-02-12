Son yıllarda öze dönüş politikası ile başarı yakalayan Trabzonspor, ligin ilk yarısında en çok genç futbolcuya süre veren kulüp oldu. Bordo-Mavililer, 17 haftalık periyotta 21 yaş altı tam 9 oyuncuya şans verdi.

Bu isimleri 2391 dakika sahada tutan Fırtına bu alanda zirvede yer aldı. Karadeniz temsilcisini, 1714 dakika ile Fenerbahçe ve 1537 dakika ile Antalyaspor takip etti. Beşiktaş iki genç isme 502 dakika şans tanırken, Galatasaray ise yalnızca 1 oyuncuya 7 dakika görev verdi. Denizli ile Gaziantep FK ise 21 yaş altı isimlere hiç süre tanımadı.