Gençlerde şampiyon Gaziantep ve Emlak Konut

Basketbol Gençler Ligi'nde erkeklerde Gaziantep, kadınlarda Emlak Konut şampiyon oldu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Gaziantep ilk yarıyı 39-38 geride kapatsa da Beşiktaş 'ı 74-72 yendi.

Finalin en değerli oyuncusu Emirali Göktürk seçildi. Final mücadelesini 22 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile tamamlayan Emirali Göktürk’e ödülünü A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler verdi.

Botaş'ı farklı yendi Kızlar finalinde ise Emlak Konut, Botaş’ı 64-45'lik skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı. Gençler Ligi kızlar kategorisi finalinin en değerli oyuncusu Emlak Konut’tan Berfin Sertoğlu seçildi. Final mücadelesini 13 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ile tamamlayan Berfin Sertoğlu’na ödülünü A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan verdi.